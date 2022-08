Caritas, pranzo solidale in occasione della festa patronale

Si terrà sabato 6 agosto alle ore 12,30 un pranzo solidale presso le Vecchie Segherie Mastrototaro: questa volta la collaborazione con la Caritas è stata richiesta dal Comitato Diocesano Feste Patronali. E Nico Dell’Orco, Presidente del Comitato spiega: “La festa patronale è innanzitutto una festa religiosa ed il pranzo solidale è una maniera con cui abbiamo pensato che si potessero mostrare le origini cristiane e religiose di tale evento di natura caritatevole, che è nel nostro DNA”.

Sergio Ruggieri, che ha favorevolmente accolto la richiesta di collaborazione, aggiunge: “ Il pranzo solidale durante la festa patronale è un evento che si realizza per la prima volta, ma la nostra macchina organizzativa, rodata da anni di “Pranzo di Natale” si è messa in moto immediatamente.

La Caritas si è rivolta ai ristoranti “storici che da sempre sono vicini alla Caritas”, per la preparazione di primo e secondo; il Comitato Feste Patronali ha contattato i panificatori, i commercianti di frutta e verdura, l’azienda di Michele Di Bitetto per le bevande, l’Associazione Pasticcieri storici per i dolci, l’azienda Mastrototaro che, oltre a mettere a disposizione la bellissima location, fornirà gli antipasti.

Sarà un vero pranzo di festa e sarà allietata da un dj con musiche ballabili.

Il Presidente Dell’Orco fa sapere che, per servire il pranzo, ci saranno dei volontari sia del Comitato Feste Patronali allargato che della Confraternita dei Santi Martiri.

L’invito da parte del coordinatore diocesano Caritas, Sergio Ruggieri, è a quanti vorranno affiancare i volontari Caritas: potranno dare la loro disponibilità contattando telefonicamente Sergio 3356373728 e Marisa 3386823693.