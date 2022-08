«Il progresso implica necessariamente uno studio. L’evoluzione pretende l’adeguata conoscenza dei propri punti di forza, per poterli sfruttare al meglio. L’attuale amministrazione comunale non ha minimamente compreso questi concetti. Visto e considerato che non solo non ha saputo sfruttare i punti di forza di Bisceglie, ma pare, li abbia volutamente ignorati fino a logorare cioè che di bello la nostra città potrebbe offrirci. Dimenticare la presenza del nostro mare, ed in generale l’importanza che la stagione estiva possa avere sotto tutti i punti di vista per la nostra città, rappresenta il principale elemento di cecità dell’amministrazione Angarano».

E’ quanto si legge nella nota a firma di Pasquale Ciocia (DifendiAmo Bisceglie).

«Basta fare un piccolissimo paragone – scrive Ciocia – per accorgersi della nostra arretratezza. Basta dare un’occhiata ai programmi estivi delle città limitrofe per accorgesti quanto una giusta preparazione possa dare i suoi frutti. Allora noi biscegliesi dobbiamo assistere passivamente alla presenza di artisti internazionali sul suolo tranese e su quello molfettese. Anche Corato, ha saputo offrire numerose possibilità attrattive. Bisceglie, invece, è rimasta ferma.

È stato presentato un programma in fretta e furia peraltro ad estate già iniziata. Come se fosse un obbligo, un onere e non una opportunità. Le nostre attività commerciali, dai B&B ai ristoranti, dai negozi ai bar devono avere la certezza che per Bisceglie l’estate debba rappresentante un’importante possibilità di guadagno. Non possiamo più nasconderci, non possiamo più essere secondi. Bisceglie merita, e deve essere sotto i riflettori. La nostra città ci offre già tutti gli elementi, toccherà a noi saperli utilizzare al meglio».