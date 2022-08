Coronavirus, in Puglia 3.228 contagi e 6 decessi. Scendono ancora i positivi

Ieri in Puglia sono stati effettuati 18.671 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.228 casi positivi, così suddivisi: 935 in provincia di Bari, 229 nella provincia BAT, 307 in provincia di Brindisi, 392 in provincia di Foggia, 787 in provincia di Lecce, 483 in provincia di Taranto, 89 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 6 decessi.

I casi attualmente positivi sono 51.5262; 463 sono le persone ricoverate in area non critica, 18 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.170.343 test; 1.407.698 sono i casi positivi; 1.347.333 sono i pazienti guariti; 8.839 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 456.473 nella provincia di Bari; 123.310 nella provincia BAT; 132.663 nella provincia di Brindisi; 200.559 nella provincia di Foggia; 285.284 nella provincia di Lecce; 191.177 nella provincia di Taranto; 13.512 attribuiti a residenti fuori regione; 4.720 di provincia in definizione.