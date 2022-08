La Cgil Bat piange la morte di Daniela Fortunato. Il saluto di Michele Valente

«Ciò che non dimenticheremo mai sarà il tuo sorriso. Ciò che mancherà alla nostra organizzazione sarà la tua preparazione ed il tuo costante impegno sindacale che negli ultimi anni si è espresso in favore soprattutto dei giovani come segretario generale del Nidil Bat. Te ne sei andata troppo presto, cara Daniela Fortunato. Ciao compagna, fai buon viaggio. Condoglianze alla famiglia Fortunato e al marito Giuseppe da tutta la CGIL e dalle categorie. Un’altra incolmabile assenza, un’altra importante perdita per la CGIL Bat a poche settimane dalla scomparsa di Franco Dambra, il coordinatore della Camera del lavoro di Barletta», sottolinea il segretario generale Michele Valente.

