Universo Salute, confermato Paolo Telesforo nel gruppo “Scienza e Vita”

“Caro Paolo, confido di poter continuare a contare sul tuo impegno”. Così Gianfelice Rocca – noto imprenditore e presidente del Gruppo industriale Techint e dell’Istituto Clinico Humanitas – ha ufficializzato la conferma del dott. Paolo Telesforo nel Gruppo Tecnico di Confindustria “Scienze della Vita” per il prossimo biennio.

La nomina dell’Advisor Life Sciences, assunta d’intesa con il presidente confederale, Carlo Bonomi, conferma l’impegno già profuso in Confindustria dal dott. Telesforo nella realizzazione di un lavoro di analisi e di progettazione nel campo della ricerca.

Il nome di Paolo Telesforo nella struttura nazionale confindustriale – dove ha già operato svolgendo delicati compiti al fianco di Gianfelice Rocca e Sergio Fontana – figura insieme ad imprenditori di primissimo piano, tra cui Gianpaolo Angelucci del San Raffaele SpA, Roberto Ladicicco del Gruppo Eni SPA, Alberto Piglia di Enel, Fabrizio Greco di Federchimica, Fabio Bartolomeo del Gruppo Leonardo SpA, oltre a rappresentanti di Exprivia SpA ed Aiop.

“Sono onorato – ha dichiarato il dott. Telesforo – per questa attenzione che i vertici confindustriali hanno inteso riservarmi. Il campo della ricerca – ha aggiunto – è un punto focale per il rilancio dell’economia. Continuerò a dare il mio piccolo contributo di idee con l’entusiasmo di sempre”.

Ma i riconoscimenti di prestigio per il Gruppo Telesforo in ambito Confindustria non si limitano qui. Il Direttore Sanitario di Universo Salute Basilicata, dott. Rocco Maglietta, ha ricevuto la nomina a componente dell’expert panel che affiancherà il suddetto Gruppo Tecnico per il prossimo biennio. Nella nota di Confindustria – sempre a firma di Gianfelice Rocca – si legge che “nel disegno dello statuto confederale si intende realizzare – proprio attraverso Gruppi Tecnici che lavorano a supporto, preparazione ed accompagnamento delle azioni della governance di Confindustria – la più ampia partecipazione del sistema associativo alla elaborazione delle politiche generali di rappresentanza sui temi di fondamentale interesse per le imprese associate. In tale quadro, i componenti dell’expert panel – tra i quali il dott. Maglietta – sono chiamati ad approfondire temi specifici e a preparare position paper per la definizione delle proposte e dei documenti che i Gruppi Tecnici impostano per le successive azioni degli organi confederali”.