Palazzo Ammazzalorsa in fiamme, i giochi della rievocazione storica “I Tre Santi della Sagina”

Dopo l’enorme successo in termini di partecipazione e pubblico del corteo storico, la rievocazione storica “I Tre Santi della Sagina”, organizzata dall’Associazione Culturale Trani Tradizione e patrocinata dal Comune di Bisceglie, è pronta a vivere la sua serata finale. Giovedì 4 agosto, infatti, alle 21.30 a Palazzo Ammazzalorsa, si terrà lo spettacolo di luci e fuoco inizialmente previsto per domenica scorsa e poi rinviato a causa delle forti raffiche di vento. L’incendio della torre, tanti altri giochi di fuoco e diverse rappresentazioni in abiti storici allieteranno la serata dei presenti, per concludere nel migliore dei modi una manifestazione che ha emozionato la cittadinanza biscegliese.

