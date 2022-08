Lions Bisceglie, ecco il calendario della regular season di Serie B 2022-2023

Il Settore agonistico Fip ha diffuso la composizione del calendario del girone D del campionato di Serie B Old Wild West 2022-2023. I Lions Bisceglie, terzi classificati al termine della regular season precedente, debutteranno sul parquet di casa del PalaDolmen domenica 2 ottobre nella sfida al neopromosso Pescara Basket. Il successivo impegno in trasferta, domenica 9 ottobre, con un’altra matricola, il Basket Corato, per un derby affascinante. Il team nerazzurro di coach Luciano Nunzi ospiterà le pugliesi Monopoli e Taranto nel girone d’andata e Ruvo al ritorno.

Due i turni infrasettimanali previsti, stabiliti secondo il principio di reciprocità con gli stessi avversari: ai Lions toccherà Pozzuoli (andata in Campania mercoledì 7 dicembre, ritorno a Bisceglie giovedì 6 aprile). Due anche le sfide esterne in programma al sabato, sui campi di Cassino (5 novembre) e Luiss Roma (4 febbraio). Tutte le gare domenicali, come di consueto, avranno inizio alle ore 18.

Il terzo torneo cestistico nazionale si fermerà sotto le vacanze natalizie dopo il turno del 18 dicembre per riprendere l’8 gennaio. La Final Eight di Coppa Italia è prevista dal 10 al 12 marzo 2023. La stagione regolare si concluderà il 7 maggio.