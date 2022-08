Un agosto ricco di eventi al Lido La Salata di Bisceglie

Un calendario di eventi per celebrare l’estate con musica, buon cibo e tanto divertimento. Così lido La Salata intende confermarsi il tormentone dell’estate biscegliese anche ad agosto, con un programma ricco di appuntamenti speciali, che vanno ad aggiungersi al ciclo di iniziative che hanno caratterizzato i mesi di giugno e luglio.

Veri e propri eventi unici, contaminazioni di culture diverse, a partire da oggi, con il live di Lunanova Band, che porterà la magia di Capri sul meraviglioso palcoscenico in riva al mare.

Il 9 e 14 agosto si volerà invece in sud America, rispettivamente con il Brazil Show by Cintia Moreira e il live della band Made in Cuba.

Cene spettacolo ed aftershow con imperdibili Dj set, serate per tutte le età, pensate per soddisfare ogni esigenza. Su prenotazione sarà possibile godere di una vera e propria cena-spettacolo, con menù assortiti ed unici per ogni serata: dalla Churrascaria, una degustazione all you can eat di carne alla brace per la serata del 9, alla cena esclusiva della vigilia di Ferragosto, con prelibatezze di prima scelta.

Appuntamento anche a pranzo, il 15 agosto, per celebrare la festa d’estate ad un passo dal mare.

Il tutto, senza rinunciare ad Atrevete e Mediterranea, appuntamenti pensati per i più giovani, con aperitivi, american bar, tanta buona musica ed ingresso gratuito.

Infine, si chiuderà con due concerti imperdibili: il 20 toccherà ad Igor Minerva, direttamente da Tu si Que Vales e Tale e Quale Show, protagonista di un omaggio a Claudio Baglioni. Il 26 sarà invece la serata dell’atteso live dei Bimbi di Vasco, cover band ufficiale di Vasco Rossi.

Un programma di eventi unici, pensati per tutti, come un vero, autentico tormentone d’estate. Un agosto tutto da vivere a lido La Salata.

Per info e prenotazioni: 3201737204.