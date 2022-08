Lions Bisceglie, conferme in blocco nello staff tecnico

Segnali evidenti di un ottimo lavoro svolto. La composizione dello staff tecnico della prima squadra dei Lions Bisceglie in vista del torneo di Serie B Old Wild West 2022-2023 sarà identica a quella della stagione precedente. La dirigenza nerazzurra ha rinnovato la totale fiducia, oltre che al capoallenatore Luciano Nunzi, anche all’assistant coach Vincenzo Virgallita ed agli inossidabili Michele Falcone nel ruolo di preparatore fisico e Tonio Lopopolo in quello di massaggiatore.

Il potentino Virgallita continuerà ad affiancare il trainer nerazzurro nel lavoro quotidiano sul rettangolo di gioco. Le sue competenze si sono rivelate preziose per il miglioramento costante dei livelli di efficienza e prestazione dei Lions e lo saranno ancora, a maggior ragione, nella seconda annata a Bisceglie. È destinato a salire ulteriormente il numero di campionati consecutivi di affidamento della preparazione del team al professor Falcone: saranno 9, certificazione chiara di un legame con il movimento biscegliese sempre più saldo e proficuo. Quanto a Lopopolo, le sue mani e la sua grande esperienza saranno a disposizione dei Lions per la 18esima stagione consecutiva. Più affiatati che mai, i componenti dello staff tecnico nerazzurro sono prontissimi a ricominciare.