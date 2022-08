«Ho deciso di non autocandidarmi alle prossime elezioni Politiche, ma non abbandono i miei ideali»

In una nota sul suo profilo Facebook, la deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle, Francesca Galizia, eletta nel collegio che comprende anche Bisceglie annuncia la sua non “autocandidatura” alle Politiche del 25 settembre. Ecco il testo integrale del suo intervento.

«Per fare politica non serve una poltrona.

In questa legislatura ho messo tutto l’impegno ascoltando le richieste di aiuto e di intervento raccolte sul mio territorio. Mi sono impegnata e battuta per diverse categorie di lavoratori come gli operatori del mondo dello spettacolo viaggiante e del mondo cinema, i pescatori e gli agricoltori perché a questi fossero riconosciuti attenzioni e diritti, per le famiglie perché venissero potenziati i servizi sul territorio come gli asili nido, uno strumento di intervento utile a contrastare il fenomeno della denatalità, per i soggetti più svantaggiati come possono esserlo gli immigrati perché fosse fatta chiarezza sul tema degli sbarchi a Lampedusa e sulla questione della mafia nigeriana, per i giovani perché a questi fossero date più occasioni di restare piuttosto che di andare via dal proprio paese puntando di più per esempio sulla loro formazione oppure intervenendo per prorogare la decontribuzione al sud, per le donne perché si trovassero soluzioni utili a favorire e promuovere una loro maggiore partecipazione al mercato del lavoro e una miglior combinazione del binomio famiglia-lavoro. Ho presentato interpellanze urgenti sui temi come il dissesto idrogeologico e sul trattamento delle acque reflue urbane. Sono stata relatrice della legge di Delegazione europea che contiene numerose direttive importanti come il Whistleblowing che tutela il segnalante di violazioni e rati sul luogo di lavoro. Mi sono impegnata anche per difendere i più piccoli esseri indifesi su questa Terra come i pulcini, ultima battaglia animalista vinta e mi auguro di poterne portare a casa ancora altre!