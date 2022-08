Morto d’infarto Andrea Sinigaglia. Era il direttore sanitario del Covid Hospital di Bisceglie

Una tragedia ha colpito l’intera Asl Bt e i dipendenti degli ospedali di Bisceglie e Andria: questa notte è morto il Direttore Sanitario dell’Ospedale Bonomo di Andria, Andrea Sinigaglia.

Una morte improvvisa, imprevedibile, per un uomo che non si è mai risparmiato e che continuava a lavorare a ritmi impressionanti per affrontare tutte le emergenze di questi anni. La causa, in attesa di conferme ufficiali, è un infarto. Fulminante. Da non lasciargli speranze, nonostante la corsa dei soccorsi del 118. In quel momento era a Bisceglie, la sua città. La città che ha dimostrato di amare nel profondo soprattutto negli anni della pandemia, quando da Direttore sanitario dell’Ospedale di Bisceglie ha affrontato l’emergenza covid con un piglio e una determinazione senza pari. Senza mai lesinare sforzi, sempre al fianco dei suoi medici, infermieri e personale sanitario. Sempre in trincea, mascherina sul volto e un cuore grande. Quello stesso cuore che stanotte lo ha tradito.

A lui il grazie perenne di tutti gli abitanti della Bat.

Andrea Sinigaglia lascia la moglie e due figli. Nato a Taranto, ma biscegliese d’adozione, il dott. Sinigaglia è stato negli anni un affidabile e serio punto di riferimento nell’Asl Bt, ricoprendo diversi importanti incarichi di responsabilità. Specializzato in Neurologia, Medicina Legale e Criminologia Clinica, dal 2013 fino ad aprile 2022 è stato Direttore sanitario dell’Ospedale V. Emanuele II di Bisceglie, quindi da luglio 2021 Direttore sanitario del Bonomo di Andria ma ha ricoperto anche l’incarico di direttore sanitario del presidio ospedaliero di Barletta e di direttore del Dipartimento ospedaliero.

Dal 2012 ha ricoperto la funzione di Presidente della Commissione Invalidi Civile e Legge 104, mentre ha sempre svolto una rilevante attività di Consulente Tecnico medico-legale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani. Durante l’emergenza covid è stato anche responsabile del Presidio dedicato a Bisceglie.