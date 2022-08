Appena si è diffusa la notizia della scomparsa improvvisa di Andrea Sinigaglia, il Direttore sanitario dell’Ospedale Bonomo di Andria ed in passato dell’Ospedale di Bisceglie, sono giunti i primi messaggi di cordoglio.

Il primo ad intervenire è l’on. Sergio Silvestris: «Non ci sono abbastanza parole per dire GRAZIE al dott. Andrea Sinigaglia. Con competenza e cuore, senza mai risparmiarsi, ha diretto le nostre strutture sanitarie nel delirio della pandemia. Ed è rimasto sempre in prima linea, impegnandosi personalmente per garantire cure e servizi. E quando mancava praticamente tutto – dalle mascherine, ai guanti, ai materiali per il funzionamento dei reparti ospedalieri – ha attivato le sue tante amicizie personali per reperire ciò che serviva ad evitare il collasso dell’Ospedale.

Tutto nel silenzio, con discrezione e senza alcuna enfatizzazione. La stessa discrezione con cui si presentava in farmacia, mettendosi pazientemente in coda – pur avendo mille emergenze da gestire – e pretendendo di pagare ogni minimo farmaco da banco, pur avendo a disposizione un intero ospedale. Una educazione e una signorilità davvero rare! Tutti noi biscegliesi gli dobbiamo solo tanta gratitudine».

Anche il Sindaco Angelantonio Angarano ha voluto esprimere il suo cordoglio a nome della città: «Siamo costernati e addolorati per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Dott. Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell’ospedale di Bisceglie negli ultimi anni prima del trasferimento ad Andria. Con il Dott. Sinigaglia c’è sempre stata collaborazione istituzionale, ancor di più durante la pandemia, quando il Vittorio Emanuele II, sotto la sua qualificata guida, malgrado le enormi difficoltà derivate dal dover affrontare un nemico sconosciuto e inaspettato, è stato saldo punto di riferimento per offrire cura e assistenza. Il nostro abbraccio e quello della Comunità alla famiglia, cui esprimiamo sentite condoglianze».

Questo il messaggio della Asl Bt: «Oggi la ASL Bt, la grande famiglia della ASL Bt è sconvolta da una notizia che non avremmo mai voluto dare. Andrea Sinigaglia, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Andria, è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia, di tutti quanti noi. Andrea è stato uomo di fatiche, sempre presente, sempre operativo. Andrea c’era sempre e per tutti. Oggi il nostro pensiero e le nostre lacrime sono per lui. Alla sua famiglia giunga l’abbraccio sentito di tutti gli uomini e di tutte le donne dell’Asl Bt che hanno avuto la possibilità di collaborare con una persona estremamente capace e disponibile le cui qualità, umane e professionali, erano riconosciute ed apprezzate da chiunque».

Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt: «Siamo attoniti di fronte ad una tragedia ed una perdita simile l’abnegazione con la quale Andrea Sinigaglia svolgeva il suo lavoro era da esempio per tutti. Mi unisco al dolore della sua famiglia, a cui l’Asl Bt si stringe forte, e di quanti tra amici e colleghi hanno avuto modo di conoscere la dedizione, la competenza, le doti umane e professionali che facevano del dott. Sinigaglia un assoluto modello da seguire».

Danny Sivo, Direttore Sanitario Asl Bari: «Ho appreso la terribile notizia della tua scomparsa ed immediatamente mi sono tornate in mente le mille avventure di questi anni ed in particolare della guerra al COVID. Tu, non ti sei mai sottratto ed anzi ti sei letteralmente immolato e tra quelli sempre in prima linea a risolvere i problemi tu c’eri sempre. Mi mancheranno le chiacchierate con te ogni mattina nel briefing che eravamo soliti fare. Ho imparato molto da te, amico mio. Ti abbraccio e ti saluto ovunque tu sia».

Il Consigliere regionale Francesco La Notte: «Oggi, in questi giorni di festa per la nostra città, purtroppo un triste evento ha scosso me e l’intera comunità, avendo appreso la notizia della dipartita del caro amico dott. Andrea Sinigaglia, mio grande amico d’infanzia ma soprattutto grande professionista, umile sempre a disposizione del prossimo. Purtroppo la nostra città, i Biscegliesi, la ASL e tutto il comparto medico perdono un ottimo professionista, ma soprattutto, la nostra comunità piange la scomparsa di un uomo un papà esemplare un marito unico insomma davvero una brava persona sempre al fianco degli ultimi dei bisognosi. Mi stringo vicino al dolore della famiglia per la scomparsa del caro amico Andrea».

Giovanna Bruno Sindaco di Andria: «Con dolore e sgomento ho appreso della scomparsa del dott. Andrea Sinigaglia. La morte mette sempre un punto, definitivo. Un abbraccio di vicinanza a tutta la famiglia e all’intera ASL BAT, per questa grave perdita. Professionista serio e attento, che ho avuto la possibilità di conoscere da tempo, per motivi lavorativi. Uomo propenso all’ascolto e alla risoluzione dei problemi. Voglio ricordarlo così, ringraziandolo per il lavoro svolto nel suo pur breve tempo a servizio del nostro presidio ospedaliero».

«L’Ordine delle professioni Infermieristiche della Bat si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Sinigaglia per la perdita del caro Andrea»

La Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Grazia Di Bari, delegata alle Politiche Culturali della Regione: «Apprendo con dolore della scomparsa improvvisa del dottor Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell’ospedale Bonomo di Andria dallo scorso luglio e figura di riferimento per tutta la provincia Bat per il grande lavoro svolto in questi anni da direttore sanitario dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Oggi perdiamo un professionista, le cui doti erano riconosciute e apprezzate da tutti, che tanto ha fatto per la nostra sanità, specie in un periodo difficile come quello della pandemia. Lo ricorderemo sempre con profonda gratitudine. Il mio pensiero va ai suoi cari in questo momento di profonda tristezza”.