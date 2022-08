Festa di Santa Chiara nel Convento di San Luigi, oggi “Dalla Porziuncola a San Damiano”

Al via la fase di preparazione alla Festa di Santa Chiara a Bisceglie nel nuovo Convento di San Luigi in via Matteo Renato Imbriani 334. Questi gli appuntamenti

Martedì 9 agosto

ore 20,00: Serata …IN CAMMINO CON CHIARA, Dalla Porziuncola a S. Damiano, proposta per i giovani

ATratti da Chiara D’Assisi – Progetto a cura delle Clarisse del Monastero San Luigi

Il servizio di pastorale giovanile diocesana segnala l’iniziativa promossa dalle nostre sorelle Clarisse, del monastero san Luigi di Bisceglie, in vista della prossima festa di S. Chiara. La serata, interamente dedicata ai giovani, potrebbe essere un’ottima occasione per far conoscere questa realtà ai nostri ragazzi.

Mercoledì 10 agosto

ore 20,00: Serata… IN MEMORIA DI CHIARA, Celebrazione dei Primi Vespri e del Beato Transito di S. Chiara

Giovedì 11 agosto – Solennità di S. Chiara D’Assisi

MESSA ORE 7.30 (celebra il M.R.P. Alessandro Mastromatteo ofm)

MESSA ORE 19.30 (celebra S. Ecc.za Mons. Leonardo D’Ascenzo)