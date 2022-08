“Prendi un romanzo al chiar di Luna”, Bisceglie ospita Lia Celi

Giunge al quarto e penultimo appuntamento “Prendi un romanzo al chiar di Luna”, III edizione della kermesse letteraria organizzata dalla libreria Prendi Luna book & more e curata dalla scrittrice Malusa Kosgran.

Venerdì 12 agosto, dalle ore 20.30 alle 22.00 ca., la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 15 ospita Lia Celi scrittrice e autrice televisiva in arrivo da Rimini.

Trama

Signore della notte, cocotte, lucciole, scarlet ladies, meretrici, filles de joie, cortigiane, escort. Ma anche poetesse, letterate, spadaccine, amanti, filosofe, self made women. Dalla Gerico della Bibbia alle strade patinate di Hollywood, dall’antica Grecia alla Venezia rinascimentale, passando per la Parigi post-rivoluzionaria e la Berlino di Hitler, queste sporche donnine conquistano città, re e generali, scrivono bestseller, diventano milionarie. Fanno paura e affascinano, perché distruggono le norme del vivere civile, eppure cercano disperatamente, e qualche volta inventano di sana pianta, un ascensore sociale prima di loro inimmaginabile. Bisogna però essere disposte a stare al di fuori da ogni canone e regola, o, addirittura, infrangerle tutte. Con precisione e leggerezza Lia Celi racconta dodici storie di prostitute che sono state in grado di conquistarsi un anticipo sulla libertà del xx secolo.

L’evento è gratuito come anche la prenotazione telefonica consigliata. Al termine della presentazione sarà possibile consumare un gustoso aperitivo a chilometro zero (prenotazione telefonica 080 809 2484).