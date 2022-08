A Bisceglie “L’Acqua che Tocchi – tra versi, volo e sogno” della ResExtensa Dance Company

In nome di Leonardo: danza a terra e in aria, prosa, musica, luci, proiezioni… un breviario di intensa emozione che, a volo basso, attraversa un secolo di storia, un tempo di grandi trasformazioni e di rivoluzionari visioni del mondo e dell’universo. Tutto questo è “L’Acqua che Tocchi – tra versi, volo e sogni”, lo spettacolo nato dalla visione di Elisa Barucchieri con la Compagnia ResExtensa Dance Company, in collaborazione con Opera Produzioni a programmato da Teatro Pubblico Pugliese che andrà in scena nell’incantevole cornice del Teatro Mediterraneo di Bisceglie, a picco sul mare, il 20 e 21 agosto, con inizio alle ore 21.

Una rappresentazione artistica suggestiva e imperdibile che celebra il genio di Leonardo da Vinci, pittore, ingegnere, architetto, scienziato, anatomista, botanico e filosofo, visionario e inventore unico nella storia dell’umanità.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie e rientra nell’Estate in Blu 2022.

“Nell’attesa di un nuovo Umanesimo, ci godiamo la bellezza di opere artistiche e d’ingegno che hanno reso la nostra terra protagonista assoluta di grandi sconvolgimenti, nella ricerca delle risposte ai misteri del mondo, alle risposte disattese di un uomo nuovo che stiamo ancora aspettando”, si legge nella presentazione dello spettacolo.

Ideazione, direzione e coreografie a cura di Elisa Barucchieri, regia e testi di Gianpiero Francese, video di Leandro Summo e Gennaro Tritto. Assistenza alle coreografie da terra Cassandra Bianco, alle coreografie aeree , Teri Demma, Nico Gattullo, Germana Raimondo. Luci e Audio a cura di ResExtensa e Opera. Direzione tecnica e light planning Alessandro Catacchio, Nico di Liddo.

I sogni.

La curiosità.

L’acqua che tocchi.

Leonardo immenso, meraviglioso, misterioso, incompiuto, inaffidabile e libero.

Leonardo pittore, ingegnere, architetto, scienziato, anatomista, botanico, filosofo.

Leonardo che coglie nell’acqua una metafora della vita e del tempo.

Un disegno a mano libera del suo mondo.

Della sua vita di luci e ombre.

La sua osservazione della natura.

Lorenzo de Medici.

Caterina, sua madre.

La pittura.

La luna.

L’acqua.

L’uomo vitruviano.

Il volo.

Un viaggio nel mondo misterioso di uno dei più grandi geni della storia dell’umanità.

Unico e irripetibile.

Inquieto e ossessionato da tutto.

Il discepolo dell’esperienza.

L’uomo che ha dato un contributo immenso alla contemporaneità, al nostro mondo.

Il prezzo dei biglietti è il seguente: intero 10 € / ridotto scuole danza 5 €

Biglietti disponibili online su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket. Le sere di spettacolo non sarà presente il botteghino presso il Teatro Mediterraneo ma le vendite online e nei punti vendita saranno attive fino alle ore 21.

Prenotazione ridotti scuole: prenotazioni@resextensa.it / 3516883908.