Vandali in azione, rotta una giostrina di piazza Vittorio Emanuele, la rabbia del Sindaco: «Patetici e vergognosi»

Vandali in azione, rotta una giostrina di piazza Vittorio Emanuele

«Ogni volta che in piazza Vittorio Emanuele vedo le giostrine, donate alla Comunità nel 2019, popolate di tanti bimbi che giocano spensierati e allegri con i loro genitori e nonni, provo anch’io la stessa felicità. Purtroppo l’imbecillità di alcuni non ha risparmiato neanche un luogo riservato ai più piccoli e una giostrina è stata rotta».

Lo ha rivelato il Sindaco Angelantonio Angarano che non ha nascosto la propria rabbia per questo ennesimo atto vandalico ai danni del bene pubblico: «Non mi voglio neanche soffermare su quanto patetici, vergognosi e inaccettabili siano questi atti. Cosa c’è di peggio che togliere il sorriso ad un bambino? Troveremo un rimedio per sostituire la giostrina e ridonarla alla collettività, ai tanti bimbi e famiglie che finora l’hanno utilizzata».