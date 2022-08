Lions Bisceglie, coach Vincenzo Mastrorilli entra nello staff tecnico del settore giovanile

Nuovo ingresso nello staff tecnico del vivaio dei Lions Bisceglie. Coach Vincenzo Mastrorilli, originario di Ruvo di Puglia, farà parte dell’organico di allenatori che contribuiranno allo sviluppo del settore giovanile nerazzurro, guidato dal dirigente responsabile Valerio Lonoce.

L’esperienza maturata in Piemonte tra Biella, Collegno, Grugliasco, con l’ultima stagione anche alla guida di una prima squadra in Serie D (e la vittoria della Coppa regionale), ha permesso a Mastrorilli di acquisire sempre maggiore confidenza con il ruolo e guadagnare la fiducia del club biscegliese, che gli affiderà i gruppi Under 13 Elite e Under 14 Elite con il chiaro intento di potenziare la proposta tecnica e approfondire il lavoro sulle annate in uscita dal settore Minibasket.

I Lions Bisceglie, con ogni probabilità, parteciperanno nella stagione 2022-23 ai campionati Under 13 Silver e Under 13 Elite, Under 14 Silver e Under 14 Elite, Under 15 Elite, Under 17 Eccellenza e Under 19 regionale.