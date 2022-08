Rievocazione de “I Tre Santi della Sagina”, la soddisfazione dei protagonisti

«A conclusione della prima rievocazione storica de “I Tre Santi della Sagina” svoltasi nella città di Bisceglie, possiamo dire di essere più che soddisfatti. Essendo una rievocazione che precedeva la festa patronale e che trattavamo la storia dei tre Santi, tratta dalle cronache di Amando, ove si racconta il sogno di Adeodonato e il ritrovamento delle ossa dei Santi Martiri, abbiamo sentito una forte responsabilità verso la città ci Bisceglie che, come sappiamo, hanno una forte devozione religiosa e tradizionale».

E’ quanto si legge nella nota diffusa dai vertici della stessa associazione Trani Tradizioni.

«Abbiamo lavorato molto sui dettagli – prosegue la nota – da creare un forte impatto verso la storia dei tre Santi, sia per i biscegliesi che per il gran numero di turisti che si trovavano a Bisceglie per la festa patronale. Abbiamo avuto molti consensi, in primis il Sindaco Angelantonio Angarano che ringraziamo avendo scommesso su di noi e ci ha dato fiducia, ma anche tutta l’Amministrazione Comunale, gli assessori, il comando dei vigili, il parroco della Cattedrale don Giuseppe Abbascià, il priore dei Santi Martiri, i confratelli e tutti coloro che hanno vissuto dal vivo la prima rievocazione storica de I Tre Santi della Sagina. Sono state giornate intense ed emozionanti fino al giorno conclusivo dei giochi di luci e fuoco presso Palazzo Ammazzalorsa dove abbiamo vissuto con la gente le stesse emozioni. Ringraziamo la città di Bisceglie che ci ha accolto fraternamente».