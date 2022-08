Uva Igp di Puglia, la stagione del Consorzio di tutela e valorizzazione dell’uva pugliese punta gli occhi sul futuro

Si avvicina una nuova stagione per il consorzio più esteso d’Europa, il Consorzio di Tutela e valorizzazione dell’Uva da tavola IGP, di cui è presidente Michele Laporta, presidente anche della Organizzazione di Produttori Agritalia.

“L’uva Igp di Puglia, come previsto da disciplinare studiato per valorizzare al meglio il know how pugliese, sancisce proprio in questi giorni l’avvio della stagione di commercializzazione. Buone aspettative per l’Uva Vittoria, siamo dinanzi ad un’ottima situazione produttiva grazie a chi valorizza il prodotto con un marchio riconoscibile e soprattutto garantisce la sicurezza alimentare e le buone pratiche agricole” dice Michele Laporta.

La regione Puglia produrrà anche quest’anno grandi quantità d’uva da tavola ed il lavoro del Consorzio è sempre orientato alla massima valorizzazione dell’uva pugliese, sostenendo i processi di produzione nel segno dell’innovazione e della sostenibilità.

“Siamo in una fase in cui dobbiamo essere pronti a cogliere le sfide, continuare il lavoro di cooperazione e di aggregazione delle filiere di produzione, permettendo all’uva pugliese di essere riconosciuta dai mercati, apprezzata dai consumatori e capace di farsi portatrice di novità e qualità in un momento storico di transizione dell’attenzione all’uva con e senza semi”, conclude Michele Laporta.