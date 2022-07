«Abbiamo realizzato un sogno. Sono Sindaco per vivere giorni come questi»

Il primo bagno di una ragazza disabile con la sedia job Il primo bagno di una ragazza disabile con la sedia job

«Sono Sindaco, con onore e orgoglio per la nostra amata Bisceglie, per vivere momenti come questo, in cui tutto l’impegno che ci mettiamo ogni giorno insieme ad assessori, consiglieri, dirigenti e funzionari si trasforma in qualcosa di meraviglioso».

Così Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie.

«Non riesco neanche a descrivervi l’emozione che ho provato – scrive il Sindaco – quando questa ragazza, con l’assistenza dei bagnini di Baywatch e a bordo di una sedia job, è entrata in acqua. Vedere il suo sorriso, vi assicuro, è stata un’infusione di pura energia che continueremo a profondere ogni giorno per la Comunità.

Tutti noi biscegliesi dovremmo essere orgogliosi di questa spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità, una delle poche in Puglia su fondali rocciosi, che consente a tutti l’accesso al mare. E per questo tutti noi dobbiamo rispettarla».

E poi il Sindaco ha concluso dicendo che «il bagno installato, nei prossimi giorni, sarà inglobato in una struttura in legno che comprenderà anche uno spogliatoio»