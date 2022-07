Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 cerca la rimonta per conquistare la serie B

Due settimane dopo la sfida d’andata conclusa sul punteggio di 4-2, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è pronto a tornare in campo contro il Tennis Villa Carpena.

Capitan Kikko Sasso, Valentin Florez, Federico Mirgone e Giorgio Caggianlli avranno bisogno di tutto il supporto del proprio pubblico per centrare l’impresa che significherebbe la vittoria dei play-off e la promozione in serie B.

Si riparte dunque dal 4-2 e in caso di pareggio si procederà con il doppio spareggio. Il club del presidente Bartolo Sasso ha tutte le carte in regole per completare la rimonta e, con l’appoggio del sempre caloroso tifo di Strada del Carro, tutto può risultare più facile.

La sfida tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e Tennis Villa Carpena è in programma domenica 10 luglio, a partire dalle 10.00. L’ingresso è libero.