Una casa in legno per il risparmio energetico: guida ai costi

Scegliere una casa prefabbricata in legno vuol dire scegliere di vivere in modo ecosostenibile e a favore del nostro pianeta, oggi in piena crisi climatica ed energetica. Eccone tutti i vantaggi.

Oggi più che mai il tema delicato del risparmio energetico e della riduzione dei consumi è attuale e universale. Tra cambiamenti climatici, riscaldamento globale e crisi energetica, è sempre più necessario direzionare il proprio stile di vita verso una via più green, che vada incontro all’autoproduzione di energia. Il periodo storico odierno sembrerebbe quindi il momento migliore per prendere in mano la situazione e iniziare a pensare a delle scelte più consapevoli, a partire da quelle abitative. Se si sta per cambiare casa, poi, c’è da cogliere al volo questa vantaggiosa possibilità: scegliere di abitare in una casa in legno prefabbricata. In questo contesto può essere d’aiuto Pineca.it, una realtà tutta italiana che, vista l’esperienza decennale nel settore, offre tantissime soluzioni differenti, personalizzabili e adatte a ogni esigenza.

Le case in legno possono garantire una considerevole riduzione dei costi sulle bollette e circa il 50% del risparmio sui consumi d’energia, utilizzata per le attività domestiche quotidiane. Ecco in che modo e perché.

Il risparmio energetico grazie alle case in legno

Case in bioedilizia e risparmio energetico camminano di pari passo. Tra i numerosi vantaggi di questa tipologia di costruzioni (oltre a essere a impatto zero e amiche dell’ambiente, antisismiche, resistenti al fuoco e alle intemperie, semplici da assemblare e veloci da ottenere) c’è anche quello della riduzione degli sprechi.

Si tratta infatti di edifici a basso consumo energetico che, grazie alle tecniche costruttive della bioedilizia, possono essere riscaldati e raffrescati con una quantità minima di energia.

Ma quali sono i fattori che permettono a un edificio in bioedilizia di essere efficiente sotto questo aspetto? La risposta è più semplice di quanto si possa pensare. Ciò che rende una casa prefabbricata autonoma e a basso consumo dal punto di vista dell’energia è proprio il legno con le sue caratteristiche.

Le proprietà a risparmio energetico del legno

Oltre a essere un materiale edile naturale ed ecosostenibile, il legno è anche un ottimo isolante termico (e pure acustico) che permette alla propria abitazione di mantenere a lungo il calore in inverno e la frescura in estate, riducendo al minimo la necessità di ricorrere all’utilizzo prolungato di impianti di riscaldamento o raffrescamento.

In una qualunque abitazione la dispersione di calore, e quindi lo spreco energetico che ne deriva, è causata in media per il 40% dalle mura, per il 20-30% dagli infissi e per circa un altro 20% dal tetto.

Per questo motivo, nella fase di costruzione delle case prefabbricate viene riservata maggiore attenzione alla questione dell’isolamento termico. Questo è infatti ancora più assicurato grazie alle fibre in legno presenti nelle pareti e nelle fondamenta degli edifici, alla doppia struttura isolante e ai materiali di coibentazione utilizzati per la costruzione del tetto, oltre sicuramente alla scelta di infissi e finestre di classe A e preferibilmente con doppio vetro.

Inoltre, il legno ha un tempo di raffreddamento più lungo rispetto ad altri materiali che permette di utilizzare di meno i riscaldamenti in inverno, e ha un’ottima irradiazione del calore, il quale rimane tra le pareti senza disperdersi.

Un’altra caratteristica del legno, fondamentale per il risparmio energetico, è la sua traspirabilità. Questo materiale, non a caso preferito per le costruzioni in bioedilizia, è capace di rendere l’aria più secca, di filtrarla e di trasportare l’eccesso di umidità verso l’esterno, rendendo l’ambiente abitativo decisamente più salutare e piacevole in ogni stagione dell’anno. Tutto questo, abbinato a una corretta ventilazione e a un adeguato isolamento termico, potrebbe ridurre i costi in bolletta fino addirittura al 60%.