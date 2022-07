Lunedì 18 luglio alle ore 11 si terrà l’inaugurazione del murales “Umani in cima” realizzato per il CPIA BAT e la Città di Bisceglie dallo street artist Daniele Geniale. L’opera è stata raffigurata su un edificio di proprietà pubblica in via della Repubblica, già oggetto di riqualificazione, e abbellisce ulteriormente la caratteristica e suggestiva zona portuale di Bisceglie.

Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; l’Assessore alla cultura, Loredana Bianco; il Preside del CPIA Bat, Paolo Farina; l’autore del murales, Daniele Geniale. La cerimonia sarà allietata dall’esecuzione musicale di FaMiFaRe.