Coronavirus, nuovo balzo in Puglia: quasi 10mila casi e 13 decessi in 24 ore

Ieri in Puglia sono stati effettuati 38.616 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9.857 casi positivi, così suddivisi: 3.054 in provincia di Bari, 779 nella provincia BAT, 911 in provincia di Brindisi, 1.213 in provincia di Foggia, 2.070 in provincia di Lecce, 1.584 in provincia di Taranto, 194 casi di residenti fuori regione, 52 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 13 decessi.

I casi attualmente positivi sono 83.641; 490 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.865.869 test; 1.343.971 sono i casi positivi; 1.251.586 sono i pazienti guariti; 8.744 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 437.635 nella provincia di Bari; 118.460 nella provincia BAT; 126.418 nella provincia di Brindisi; 192.923 nella provincia di Foggia; 271.373 nella provincia di Lecce; 180.797 nella provincia di Taranto; 11.945 attribuiti a residenti fuori regione; 4.420 di provincia in definizione.