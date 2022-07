Virtus Bisceglie, primo confermato il capitano Davide Tommasi

Il team Virtus Bisceglie 22-23 sarà capitanato sul rettangolo di gioco dal centrocampista Davide Tommasi. L’esperto calciatore di origini salentine, recentemente convolato a nozze, guiderà ancora i compagni di squadra in nuove ed esaltanti battaglie sportive nel torneo di Prima categoria. Tommasi, che nell’ultima annata ha messo a segno anche una rete (il 10 aprile contro il Real San Giovanni Rotondo), è il primo perno sul quale sarà costruito l’organico a disposizione di mister Piccarreta. Titolare inamovibile, le sue qualità tecniche e l’indiscusso carisma risulteranno fondamentali per il percorso della compagine biscegliese, la cui maglia Tommasi vestirà per la quarta stagione consecutiva.

Il precampionato biancazzurro partirà nel corso dell’ultima settimana di agosto.