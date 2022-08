Spina: «A Bisceglie si fa scempio dell’ambiente. A rischio la salute dei cittadini»

«Mentre l’amministrazione Angarano fa finta di non vedere cosa succede alle acque reflue biscegliesi e i registi dell’amministrazione pensano ai loro affari più o meno leciti utilizzando gli “utili idioti” alla “Dostoevskij” per fiancheggiare la Svolta, a Bisceglie si fa scempio dell’ambiente».

E’ quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Che senso – scrive Spina – ha spendere e sprecare soldi di finanziamenti pubblici, come ha in “pompa magna” annunciato Angarano, per “aggiustare” gli argini del canale delle acque reflue, se queste vengono illecitamente dirottate nelle falde del nostro territorio minando la salute dei cittadini? Chi tutela la salute dei cittadini se la massima autorità sanitaria, il “sindaco”, fa finta di non vedere queste immagini e di non conoscere lo stato dei luoghi pur essendosi recato per i selfie lungo il canale delle acque reflue? Vedremo chi dei candidati al Parlamento prenderà a cuore veramente e non con le solite chiacchiere la salute dei cittadini biscegliesi e non sarà correo dei reati omissivi e ambientali che stanno danneggiando, anche in questo momento, la nostra comunità»