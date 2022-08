Ultimo giorno di Festa patronale, tutti gli appuntamenti

Si chiude oggi la Festa Patronale di Bisceglie dedicata ai Tre Santi Martiri. Ecco il programma degli appuntamenti liturgici, della pietà popolare e di intrattenimento organizzati per vivere al meglio questi giorni di festa:

Lunedi 8 Agosto 2022

Ore 9.00-19.00-21.00 in Concattedrale Celebrazioni Eucaristiche

Ore 9.00 Giro della Bassa musica ” L’ armonia Città di Molfetta per le strade del quartiere San Pietro / Sant’Agostino

Ore 19.00 Show Cooking in Pizza Vittorio Emanuele Il Palazzuolo dell’Ass Pasticcerie Storiche Biscegliesi sospiro di Bisceglie laboratorio di preparazione del dolce tipico biscegliese

Ore 21.00 Spettacolo musica le Fantasia d’Estate presso la cassa armonica in piazza Margherita di Savoia del coro Polifonico ” New Chorus ” -Bisceglie , diretto dal M Marzia Pedone , al pianoforte : M Emanuele Petruzzella. Le esibizioni musicali saranno intervallate da poesie di noti autori bisceglesi

Ore 22,00 Spettacolo di musica leggera con il gruppo Fantasia Musicale – Bisceglie , presso Via La Spiaggia

Ore 22.30 Ritiro del quadro delle Sacre immagini , dal trono allestito al Teatro Garibaldi , accompagnato dalla Banda musicale “Biagio Abbate ” -Bisceglie , percorrendo le seguenti vie . piazza Margherita di Savola Via M M.R. Imbriani, piazza Vitt Emanuele lato Nordi via G. Marconi Via Card . Dell’Olio, piazza Duomo Largo San Donato Concattedrale

Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico- molo di ponente della Premiata Ditta ” L’artificiosa del FD Candia Sassano (Sa)