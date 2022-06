Franco Sacchetti ospite di Abbraccio alla Vita per “Dove vanno a dormire i rondoni”

Dal colore nero, raramente marrone, col becco cortissimo e scuro, zampe corte e poco funzionali al movimento: è il rondone, uccello che vive nei piccoli centri abitati, negli interstizi più nascosti. Si annida nei crepacci, sui cornicioni, nelle intercapedini degli edifici, è un uccello estremamente affascinante e abita quindi tra di noi e con noi, nelle nostre città. In particolare pare che Livorno sia conosciuta in tutto il mondo ornitologico come la città più ricca di rondoni, come la colonia della Torre di Calafuria e quella della Torre della Meloria, insime ad altre.

Nasce spontanea la riflessione e ci fa parlare di ecologia: come riesce a convivere questa specie nei nostri spazi urbani? Come sopravvive al rumore, al caos e allo smog? A rispondere e ad affascinare con i suoi racconti sarà Franco Sacchetti, autore e fumettista del libro “Dove i rondoni vanno a dormire”, edito da Round Robin Editrice.

Laureatosi in architettura a Fireze, si specializza a Torino in Habitat e tecnologia dei paesi in via di sviluppo. Appassionato di costruzioni in terra cruda, gira l’Italia, l’India, il Marocco e la Spagna.

Interessato, come si deduce dal libro scritto, all’ecologia in tutte le sue forme pubblica il romanzo “La Marcia dei Frigoriferi verso il Polo Nord” nel 2009 e Fratini d’Italia- cronache di resistenza dalle nostre spiagge” nel 2016.

Torna in libreria con “Dove i rondoni vanno a dormire”, libro che esplora la specie dei rondoni.

La libreria Abbraccio alla vita, sita in via XXIV maggio, 44 è lieta di ospitare la chiacchierata, il libro e il suo autore giovedì 30 giugno alle ore 19:00.