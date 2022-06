Ecco i 100 progetti selezionati dalla giuria, tutto pronto per Digithon 2022

È partito il conto alla rovescia per l’inizio della nuova edizione di DigithON, in programma dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie di Bisceglie (BAT). La call 2022 si è conclusa con un record di domande di partecipazione: a sette anni dal debutto della manifestazione, la rete di startup che gravitano intorno a DigithON è sempre più fitta e, con le candidature di quest’anno, ha superato quota 1600.

Tra i progetti pervenuti da tutta Italia, sono 100 quelli selezionati dal comitato scientifico per la finale, annunciati oggi al termine del DigithON Training Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di grandi investitori nazionali ed internazionali, e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l’ambito trofeo DigithON 2022 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

Anche per l’edizione 2022 le startup finaliste si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse, nell’ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, NFT, realtà virtuale e aumentata, trovano così applicazione nel business, nella salute, nella sostenibilità. Numerose le startup dedicate al settore della healthcare, per la diagnostica precoce e la prevenzione, per l’assistenza, la nutrizione e il supporto alla disabilità. Tante anche le proposte per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, con idee digitali rivolte alla mobilità, all’agricoltura, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino allo smaltimento dei rifiuti. Non mancano poi i progetti riguardanti ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell’universo delle imprese e all’ottimizzazione dei processi aziendali. E ancora, idee a sostegno di educazione, cultura e turismo.

La competizione che andrà avanti, senza sosta, durante la settimana di DigithON, tra i diversi progetti e le migliori idee innovative, sarà arricchita anche da approfondimenti sulla società al tempo del digitale con focus tematici su Metaverso, cybersecurity, criptovalute, fisco e sanità.

Le startup selezionate per la finale arrivano da tutta Italia: 20 dalla Lombardia, 16 dalla Puglia, 13 dal Lazio, 12 dalla Campania, 8 dalla Toscana, 7 dal Piemonte, 6 dall’Emilia-Romagna, 4 dalle Marche, 3 dalla Calabria, 3 dalla Sicilia, 2 dall’Umbria, 2 dalla Sardegna, 1 dal Veneto, 1 dal Trentino-Alto Adige, 1 dal Molise, 1 dal Friuli-Venezia Giulia.

Tra queste, il vincitore di DigithON 2022 che verrà annunciato il 10 luglio, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2022 e #Dalcaosnasceilfuturo.

Di seguito l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it

360maker – rememo Artificial Intelligence Offanengo Lombardia 6DOF Labs Internet of Things Squinzano Puglia A3K S.R.L. Cross Idea Bitonto Puglia alfonso alfonso Cultura e Education Sessa Aurunca Campania Algo AI Artificial Intelligence Milano Lombardia AlgoNight Labs: “Museirum Project” Blockchain Settimo Torinese Piemonte App Me Cross Idea Brugherio Lombardia Apprendo s.r.l.s. Cross Idea Roma Lazio AraBat Food e Agricoltura Foggia Puglia Arkadio Industry 4.0 Padergnone Trentino-Alto Adige Augura Fintech & ePayments Milano Lombardia Azeltech Srl Internet of Things Campobasso Molise Baze Cross Idea Bologna Emilia-Romagna Beaths Robotics Empoli Toscana Bestie Bite Cross Idea Roma Lazio Better Social soc. coop. sociale Cultura e Education Pistoia Toscana boospaze eCommerce & Logistics Milano Lombardia Bopps eCommerce & Logistics Monza Lombardia Bubble s.r.l. Blockchain Milano Lombardia Car Wallet Blockchain Luzzi Calabria Chameleon Trike Project Salute e Benessere Ancona Marche CHEESE Media Cremona Lombardia CHIPANGO Turismo Torino Piemonte Cibus Vivendi Salute e Benessere San Felice a Cancello Campania Ciraclo Blockchain Macerata Campania Campania Click Generation – Nary AI Artificial Intelligence Milano Lombardia Climate Standard Cross Idea Viareggio Toscana ConneBi.com Industry 4.0 San Giustino Umbria Convforth SRL Salute e Benessere Bologna Emilia-Romagna Copymessage Robotics Anagni Lazio Cshark Industry 4.0 Piacenza Emilia-Romagna El Mir hicham eCommerce & Logistics Noventa Vicentina Veneto Enco – Energia Collettiva Internet of Things Firenze Toscana Enth Creations Game & Entertainment Perugia Umbria Equal Cultura e Education Collegno Piemonte eSteps Health Salute e Benessere Rimini Emilia-Romagna Evrika Salute e Benessere Torino Piemonte FantaTrading Game & Entertainment Firenze Toscana Fenice Academy Srl Cultura e Education Cumiana Piemonte FIRE Investment Fintech & ePayments Legnano Lombardia FOODURO Cross Idea Roma Lazio Fyne Media Taranto Puglia Galact Food e Agricoltura Roma Lazio Godot Cross Idea Roma Lazio Guardian – Safely Around Artificial Intelligence Catania Sicilia Harmonies Musica Avellino Campania IAMAtek Srl Food e Agricoltura Bari Puglia JUBOX -Live Music Match Musica Brescia Lombardia Karaoke One Musica Lecce Puglia KEPLERA S.R.L. Cultura e Education Palermo Sicilia Lami Salute e Benessere Milano Lombardia LearK Artificial Intelligence San Paolo Lombardia Lendit Fintech & ePayments Bologna Emilia-Romagna LiBere Blockchain Roma Lazio Liquinvex Fintech & ePayments San Casciano in Val di Pesa Toscana Lullabean Food e Agricoltura Roma Lazio Marco Fiorentini Food e Agricoltura Falconara Marittima Marche Markeplay eCommerce & Logistics Padula Campania MAV Reality Augmented & Virtual Reality Rutigliano Puglia MedQuestio Salute e Benessere Canosa di Puglia Puglia MiAssumo Cultura e Education Trieste Friuli-Venezia Giulia mytrAIner Artificial Intelligence Milano Lombardia nice2me Game & Entertainment Pesaro Marche One Health Vision Salute e Benessere Lecce Puglia Parkle – Instant Parking Cross Idea Brindisi Puglia Payanot Fintech & ePayments Gravina in Puglia Puglia Pedigreat Blockchain Milano Lombardia PocketProf Cultura e Education Vibo Valentia Calabria Politically srl Fintech & ePayments Milano

…

