Lions Bisceglie, tre squadre giovanili ai Final Days regionali

Tre finalissime per il titolo regionale. Tre partite decisive in tre giorni. L’annata dei Lions Bisceglie si concluderà con le sfide in programma fra giovedì 23 e sabato 25 giugno sul parquet del palasport del Cus di Lungomare Starita a Bari nel ricco calendario dei Finali Days organizzati dal comitato regionale pugliese della Federbasket. L’accesso all’incontro che assegnerà il titolo di categoria è stato mancato soltanto dal gruppo Under 19, sconfitto in semifinale, mentre le altre compagini sono riuscite a qualificarsi rispettivamente a due finali oro e ad una finale argento.

Giovedì 23, alle ore 17, andrà in scena il confronto valido per il titolo Under 15 oro tra la Junior Bisceglie e l’Olimpia Gioia. Venerdì 24, alle 19:15, l’Under 16 giocherà per la vittoria del trofeo argento contro la Virtus Brindisi. Sabato 25, sempre alle 19:15, palla a due del match che metterà i nerazzurri a confronto con la Mediterranea Cerignola per la coppa Under 14 oro.