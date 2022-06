Parata di star al saggio della VL Academy, Vanessa Lacedonia si esibirà con Maykel Fonts

Maykel Fonts

È tutto pronto per il saggio di fine anno della VL Academy che chiuderà in bellezza la stagione 2021-2022 nell’evento che si svolgerà domenica 26 giugno alle ore 21 al teatro Mediterraneo di Bisceglie e vedrà esibirsi numerosi allievi di età differenti che daranno sfoggio delle loro abilità in stili differenti, quali il gioco danza per i più piccini, reggaetton, vadembow, salsa e bachata.

L’evento, che trasformerà in bellissimo teatro in riva al mare, simbolo di Bisceglie, in una travolgente pista da ballo, sarà impreziosito dalle performance di star internazionali, come il maestro cubano Maykel Fonts, ballerino, coreografo, attore, nonché insegnante professionista di diverse edizioni del noto programma di RAI 1 “Ballando con le stelle”. Protagonista della serata sarà la maestra e ballerina biscegliese Vanessa Lacedonia, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo per le sue performanti fusioni caraibiche e ideatrice dello stile “Vadembow”. I due maestri si esibiranno in una nuovissima coreografia ideata per festeggiare il loro ritorno sul palco.

Ma le sorprese non si esauriscono qui. La maestra Lacedonia si produrrà in una dinamica coreografia di Reaggetton con il gruppo di talentuose ballerine denominato “Lady’s VL” da lei fondato. Altri artisti di fama internazionale, nonché insegnanti della stessa Accademia, riempiranno la pista del teatro Mediterraneo con coreografie uniche e strabilianti, come il maestro Andrea Campagna y su Ile ijo. L’evento sarà ad ingresso libero e presentato dalla speaker radiofonica Rebecca Epifani.