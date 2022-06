Bono Vox a spasso nel centro storico di Bisceglie. Ecco le foto

Alla fine il mistero è stato risolto: quell’uomo a passeggio per le vie di Bisceglie non era un turista come gli altri. Era Bono Vox, voce storica e colonna del gruppo musicale U2.

Verso le 20 di ieri, giovedì 23 giugno, in tanti hanno cominciato a chiedersi se l’uomo davanti ai loro occhi fosse proprio lui. Queste foto non lasciano più alcun dubbio. Ha visitato il centro storico, la Cattedrale e alcuni punti unici di Bisceglie. E’ da diversi giorni che il frontman del gruppo si sta godendo le bellezze di Puglia. Un paio di giorni fa era stato avvistato a Martina Franca e all’aeroporto di Grottaglie. Ieri era a Bisceglie ed ha alloggiato in una delle più rinomate strutture ricettive della città, Casale San Nicola.