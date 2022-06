Il miglior ristorante di pesce di Milano parla biscegliese. Parola di Alessandro Borghese

Il miglior ristorante di pesce di Milano parla biscegliese: ristorante da Giulia - Sky

Ha il cuore biscegliese il miglior ristorante di pesce di Milano. Parola di Alessandro Borghese.

Nella settima e ultima puntata di stagione di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese è andato alla scoperta dei migliori ristoranti di pesce di Milano. Qui, a vincere il titolo è stata Giulia con il suo Ristorante da Giulia. Si tratta di Giulia Grande che con il suo Gianni Galantino gestisce un ristorante capace di soddisfare i palati più esigenti. Anche di chef rinomati a livello internazionale proprio come Alessandro Borghese.

In questi giorni in visione su Sky la puntata sta registrando un grande interesse perché non tutti sanno che Milano, nonostante sia lontanissima dal mare, ha il mercato ittico più grande dell’Europa del sud. Quindi per Giulia e la sua brigata vincere questa puntata è la giusta consacrazione al culmine di una carriera davvero straordinaria. Giulia si rifornisce sempre al Mercato Ittico ed è così esigente sulle materie prime che ormai tutti la conoscono. Giulia Grande, come detto, è biscegliese purosangue, anche se vive ormai da decenni nella capitale meneghina. «Arrivata a Milano 40 anni fa per amore – si legge sulla rivista Lifestar -, è rimasta fedele alla sua terra; Chef del ristorante insieme al figlio, propone una cucina classica con un occhio di riguardo ai crudi. Per lei cucina fusion o tecniche moderne non hanno senso. Da Giulia è un grande e accogliente ristorante di pesce che urla tradizione in ogni dettaglio».

E la sua città natale non può che essere felice di questo successo.