Con il Passaggio del Martelletto comincia l’anno di presidenza del Rotary di Francesco Dente

Sabato 9 luglio alle ore 20 nelll’Hotel Salsello avrà luogo l’annuale cerimonia del “Passaggio del Martelletto” con la quale il presidente 2021-2022 del Rotary Club Bisceglie, Massimo Cassanelli, passerà le consegne al presidente 2022-2023, Francesco Dente.

Giunge così a conclusione l’anno rotariano 2021-2022, durante il quale, con la guida del presidente Massimo Cassanelli, che ha coniato il motto “Insieme Possiamo”, è stato celebrato il Ventennale del Rotary Club Bisceglie con il concerto “Vent’anni per sempre” dell’Orchestra FaMiFaRe e sono stati realizzati importanti service a vantaggio del territorio, fra cui:

Il progetto “Rotary eYes” con l’allestimento di un ambulatorio oculistico all’avanguardia all’interno del poliambulatorio medico solidale “Il Buon Samaritano”

Il progetto “Rotary Arte Lab” con l’allestimento di un laboratorio artistico all’interno della Casa Famiglia Pegaso per adulti diversamente abili

Il ciclo di incontri “Un futuro per i giovani” per l’orientamento universitario e professionale degli studenti di quinto superiore, con la partecipazione di oltre 100 volontari, tra professionisti, neolaureati e studenti universitari, in collaborazione con il Rotaract

Il progetto di contrasto allo spreco alimentare, realizzato nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, con l’organizzazione a Bisceglie del forum conclusivo per tutto il Distretto 2120 – Puglia e Basilicata

La donazione di un montascale a “Casa Barbiana”, alloggio sociale gestito dalla Caritas

La biciclettata “End Polio Now” in collaborazione con Rotaract, Biciliae e Ass. Pasticcerie Storiche, per contribuire all’iniziativa globale Rotary per l’eradicazione della poliomielite

Il progetto per la sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali, in collaborazione con Rotaract, Adisco, ADMO e numerose associazioni giovanili

La “Festa della Scuola”, con l’erogazione di borse di studio a favore dei migliori diplomati delle scuole superiori biscegliesi per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021

La pubblicazione del “quaderno” Rotary scritto da Margherita Pasquale e dedicato alla grande tela settecentesca di Nicola Porta “Il Trionfo dell’Eucarestia”

Lo spettacolo “Le sorelle Lestrano cantano le canzoni della guerra”, il cui ricavato è stato devoluto al progetto “Bari Solidale” a favore dei profughi ucraini, in collaborazione con il Rotaract

La collaborazione con “Libri nel Borgo Antico” con la presentazione di due libri

La co-organizzazione della serata di solidarietà “Pedòte de parole du core” a favore di ANT e Coop. Uno Tra Noi

La mostra “Lettere al direttore Girolamo Di Gregorio” in collaborazione con il Museo Diocesano

Per la prima volta i progetti del Rotary Club Bisceglie sono stati presentati durante la Convention Internazionale del Rotary svoltasi a Houston, nell’ambito della quale Massimo Cassanelli e Nadia Di Liddo hanno relazionato in una sessione a loro interamente affidata, insieme a due socie del Rotary Club di Colorado Springs, USA, sul tema “Dallo scambio di amicizia rotariana al global grant”. Con lo stesso Club è stato poi siglato il primo gemellaggio internazionale del sodalizio biscegliese.

Molti gli eventi di elevato valore culturale e sociale, fra cui:

“Dalla Baviera a Bisceglie: storia della Madonna di Passavia” con il Prof. Weithmann da Passau,

“Elevate Rotaract” con Lino Pignataro,

“L’Occidente dopo Kabul” con il Gen. Preziosa,

“Emergenza Ucraina” con il Portavoce Nazionale Unicef Andrea Iacomini,

“Agricoltura innovativa e uva da tavola” con Giovanni Scianatico,

“Mandorlicoltura e futuro” con il Prof. Camposeo,

“Rotary Bisceglie sempre più international… con Londra, Vienna e Berlino”,

“La rete pugliese delle malattie rare” con Sonia Storelli,

“Il pianto della vite” con Giovanni Bombini, vincitore del primo premio nel concorso “Legalità e cultura dell’etica”,

la “Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza”, con Lucia Silvestris, Luisa Torsi, Roula Khadra ed Eleonora Macchia,

“L’amore (im)perfetto” con Pietro Falconetti,

“Percorsi e orizzonti” con Donato Donnoli,

“Diversità, Equità e Inclusione” con Lino Pignataro,

il programma televisivo “Culturalmente” di Telesveva con la partecipazione dei presidenti del Rotary e del Rotaract di Bisceglie.

Da ricordare anche la partecipazione al Progetto Legalità e al RYLA (Rotary Youth Leadership Award), il Premio Professionalità assegnato a Beatrice Rana ed Elena Di Liddo, “Giovani Esperienze Vincenti” con l’Interact, il “Festival della Gioventù” con il Rotaract, appuntamenti annuali nello spirito di continuità che caratterizza il Rotary Club Bisceglie.

Con il Passaggio del Martelletto comincia l’anno di presidenza di Francesco Dente, che ha già tanti progetti in cantiere e si muoverà in continuità con la tradizione e lo stile aperto e accogliente del Rotary Club Bisceglie ed in linea con il tema della Presidente Internazionale Jennifer Jones “Imagine Rotary” e con quello del Governatore del Distretto 2120 Nicola Auciello “Il Rotary è futuro”.