L’estro di Mattia Di Franco ancora al servizio della Virtus Bisceglie

Un rendimento soddisfacente nell’annata 2021-22, tutte le premesse per fare ancora meglio nella stagione che si prospetta ai battenti. Le qualità di Mattia Di Franco saranno una delle componenti del nuovo progetto tecnico targato Virtus Bisceglie: il centrocampista offensivo classe 2000 giocherà ancora per la società biancazzurra.

Cresciuto nel vivaio della Fidelis Andria, Di Franco ha vestito la maglia del Corato in Eccellenza e del Bitritto in Promozione, siglando anche 4 reti in 22 presenze nonostante la giovanissima età. Ben 7 i centri realizzati nell’ultimo campionato, a ribadire ulteriormente le doti e la capacità di un giocatore che sa essere utilissimo alla causa del team guidato da mister Piccarreta.