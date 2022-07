Ospedale di Bisceglie-Molfetta, La Notte: «Il lavoro sta dando buoni frutti. Il sogno continua»

“Una nuova concreta risposta oggi è arrivata dalla Regione Puglia, anche grazie all’impegno del sottoscritto, che ha lavorato duramente in concertazione con le Amministrazioni Locali”. Comincia cosi il Consigliere Regionale, Francesco La Notte.

“Il 20 luglio – scrive La Notte – è stata una giornata storica per la nostra città, con delibera n° 934 del 20 luglio la Direzione Generale della Asl Bt ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale del nordbarese.

Il progetto deliberato ora sarà visionato dagli organi ministeriali del Ministero della Sanità e contiene una relazione tecnica sulle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economiche-finanziarie dei lavori da realizzare, le indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, paesaggistiche e urbanistiche, le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da effettuare nonché un quadro economico di spesa.

Il mio apprezzamento e il mio ringraziamento per il lavoro svolto in sinergia con la Regione Puglia e in Conferenza di servizi va in prima persona ai tecnici della Asl BT, ad Asset e ai Tecnici del Comune di Bisceglie.

Oggi, il sogno di avere un ospedale totalmente nuovo, moderno ed efficiente, che vedrà Bisceglie, vista anche la sua tradizione in ambito Sanitario, primeggiare nella nostra Provincia compie un altro passo in più verso il traguardo che noi tutti auspichiamo, nonostante le numerose vicissitudini. In regione il mio impegno come consigliere regionale sui tavoli di Lavoro ha portato i suoi frutti e abbiamo lottato affinchè il nuovo ospedale giungesse nella nostra città. Il sogno continua”.