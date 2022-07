Boom di presenze per “Dionisie Urbane” che avvolge il sabato sera del territorio. I vincitori

Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane” Boom di presenze per “Dionisie Urbane”

Boom di presenze per la finale interregionale di Puglia e Molise, nell’ambito della IV ed. del Festival del Monologo “Dionisie Urbane” a Bisceglie, con ospiti speciali Nancy Dell’Olio, Mingo De Pasquale, Daniele Condotta e Irene Antonucci. Il format, ideato dalla CompagniAurea APS diretta da Francesco Sinigaglia, col patrocinio della Regione Puglia, dei Comuni di Bisceglie e Andria, in collaborazione con FITA Puglia, Fondazione DCL e S.O.M.S. Roma Intangibile, ha gremito lo Sporting Club, sabato 23 luglio 2022, per la conduzione delle attrici Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea.

L’emozionante serata live si è conclusa con la proclamazione dei vincitori che accederanno alla finale nazione (Federazione Italiana Teatro Amatori) del prossimo settembre a Roma, e ha visto la partecipazione della Presidente regionale FITA Annamaria Carella e del Consigliere nazionale della medesima Federazione Diego Navone. Si sono aggiudicati la gara: per la Puglia, Mariasole Corelli (Compagnia SenzaConfine – Fasano) e Alessandro Bartolomeo (Compagnia Piccolo Teatro S. Giuseppe – Toritto); per il Molise, Francesca Morena Mileti (Compagnia SenzaConfine – Fasano), e Roberto Vicario (Compagnia AlterEgo – Lucera). Tra i finalisti in gara si sono anche distinti Maria Antonietta Favia (Compagnia Fili d’Argento – Acquaviva delle Fonti) e Francesco Ferretta (Compagnia Terra Mia 2015 – Bari). Ha ricevuto il Premio della Critica Mariasole Corelli, mentre il pubblico in platea ha scelto l’interpretazione di Francesca Mileti. Infine, ha conquistato il “Dionisie Urbane Young” (categoria under 18) la giovanissima Silvia Pugliese.

La giuria tecnica, presieduta dall’avv. Nancy Dell’Olio, Ambasciatrice della Puglia e dei Pugliesi nel mondo, madrina del Festival e insignita per gli altri valori artistici e culturali espressi a livello internazionale, è stata composta dal contralto Lisa Sasso, dalla direttrice della rivista nazionale Teatro Magazine Luciana Stano, dal manager, docente universitario e autore Paolo Carito, dal regista Neri Verdirosi, dall’attrice Elida Musci e dallo scenografo Andrea Di Molfetta.

L’evento è stato allietato dal ritorno a Bisceglie dell’attore Mingo De Pasquale, premiato dalla CompagniAurea per aver messo a servizio dei giovani il suo talento e la sua arte, di concerto al “Riconoscimento Dionisie Urbane 2022” al merito dell’attrice e regista Irene Antonucci, e del comico, youtuber e autore Daniele Condotta. Dionisie Urbane si colloca come evento culturale, attrattore cittadino, che diventa punto di riferimento interregionale, rappresentando un volano di comunità.