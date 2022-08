«Qualche miserabile ha rubato un rubinetto del valore di pochi euro dalla “fontana delle tre pompe” appena riaperta»

«Neanche il tempo di risistemarla che qualche miserabile ha rubato un rubinetto del valore di pochi euro dalla “fontana delle tre pompe”…». Così il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano dopo l’incredibile furto del rubinetto.

«Mi rivolgo ai barbari che hanno compiuto questo sfregio così vile – scrive Angarano – che offende l’intelligenza umana e danneggia tutto il quartiere: ma non vi vergognate? Ma possibile che non abbiate un briciolo di rispetto, un sussulto di dignità? C’è davvero bisogno di una telecamera dietro ognuno di noi? Di un controllore dietro ogni cittadino? No. Non può e non deve essere così.

Non c’è limite all’indecenza ma non abdicheremo mai all’inciviltà e alla maleducazione di taluni. Si fa tanto per rimettere le cose a posto e poi c’è chi rovina tutto in pochi attimi. Ma non consentiremo mai che questi imbecilli rappresentino la nostra Comunità. Bisceglie non è questa. Scusate lo sfogo ma non riesco a rimanere in silenzio dinanzi a questi atti così meschini».