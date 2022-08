Svelato il cartellone di Libri nel Borgo Antico 2022. Tutti gli appuntamenti giorno per giorno

Torna il flash mob più affascinate del mondo per una serata da non dimenticare. Dopo il successo delle scorse edizioni, la ProArtibus, in collaborazione con Associazione “Borgo Antico”, organizza En Blanc 2022: una serata in total white in cui divertirsi cenando en plein air. La splendida darsena di Bisceglie, simbolo di un glorioso passato marinaresco, sarà trasformata in un vero e proprio salotto sotto le stelle grazie al “senso del fare” e alla partecipazione attiva di ogni partecipante. Una sala da pranzo a cielo aperto all’insegna della tradizione culinaria, dell’ecosostenibilità, dell’eleganza e della sperimentazione a partire dai prodotti autoctoni del territorio.