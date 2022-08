Consiglio comunale vota all’unanimità un ordine del giorno sul nuovo parco eolico

Il Consiglio comunale di Bisceglie, nella seduta monotematica svoltasi giovedì 4 agosto, ha dato mandato al Primo Cittadino ed al Presidente del Consiglio comunale, di invitare i quattro comuni costieri e l’amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani, territori coinvolti nella realizzazione di un parco eolico offshore galleggiante di 930 MW per la produzione di energie elettrica, a chiedere alla Capitaneria di porto di Barletta, un incontro per concordare le modalità per partecipare al percorso decisionale finalizzato ad autorizzare le realizzazione dell’impianto offshore.

L’ordine del giorno urgente, votato all’unanimità da tutti i gruppi politici, di maggioranza e minoranza presenti nella massima assise comunale, consentirà al Comune di Bisceglie, di rappresentare non solo la comunità cittadina ma nel contempo i bisogni e le istanze delle associazioni rappresentative di interessi e diritti collettivi, così di avere parte attiva nell’iter che porterà ad autorizzare la realizzazione e conseguentemente l’esercizio di ogni eventuale proposta che dovesse essere presentata, circa l’ impianto offshore di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento dal mare Adriatico.

Nel corso del lungo e partecipato dibattito consiliare che ha preceduto questa unanime presa di posizione, tutti gli interventi svolti hanno sottolineato l’importanza di offrire un contributo alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno nazionale, non derivante dallo sfruttamento del carbon fossile. Rispetto alla portata dell’opera progettata, pur a fronte della natura imprenditoriale ed economica dell’opera stessa, al legittimo interesse di natura imprenditoriale e quindi al sotteso, legittimo profitto economico della società di produzione energetica, tutto ciò dovrà essere rapportato all’interesse pubblico che sostanzia l’inestimabile valore del nostro mare e dell’habitat naturale, anche per eventuali osservazioni del Comune di Bisceglie in merito al progetto così come presentato.