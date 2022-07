"Sottosuonorchestra, suoni dal mare", da Morricone ai cantautori

L’evento dell’estate 2022. L’energia ed il talento dei Sottosuono si uniscono all’eleganza e alla bellezza dell’Orchestra del Levante in un concerto unico nel suo genere.

Infatti il 14 luglio alle 21:30, al Tuka di Bisceglie, andrà in scena “SOTTOSUONORCHESTRA – SUONI DAL MARE”. L’idea nasce dalla volontà di Tony, titolare del Tuka, di stupire i propri clienti e dal bisogno del direttore artistico Raffaele D’Ercole, cantante della band, di fondere i suoni elettrici della sua band, i Sottosuono appunto, e la morbidezza e la classe di una orchestra riconosciuta su tutto il territorio nazionale e non solo, l’Orchestra del Levante. Il tutto in un contesto magico incastonato nel mare di Bisceglie.

La fusione ha dato vita ad un sound unico ed un risultato crossover davvero entusiasmante. Tra i capolavori di Ennio Morricone, i grandi successi dei cantautori italiani classici e moderni, ed alcuni successi internazionali che hanno caratterizzato i 18 anni di attività della band, sarà una serata irripetibile da non perdere per nessuna ragione.

Per informazioni e prenotazioni tavoli chiamare il 3518787178.