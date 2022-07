Universo Salute, Vigilante: «Stiamo pensando di assicurare più soldi ai lavoratori»

Intervenendo a margine del “Premio Argos Hippium”, che ieri sera a Siponto (FG) lo ha visto tra i protagonisti, l’AD di Universo Salute, avv. Luca Vigilante, rispondendo alle domande di Alfredo Nolasco, ha parlato anche della situazione aziendale attuale e delle prospettive. “Stiamo attraversando un momento difficile, le grandi imprese come Universo Salute – ha detto Vigilante – risentono degli effetti della guerra in atto, che ha mutato alcuni equilibri geopolitici: problemi che, se pur con misure per noi anche spiacevoli, stiamo cercando di blindare. D’altro canto ci sono, però, anche fattori di modernità, positivi, direi definitivi perché con la Regione Puglia e con una riqualificazione generale si cercherà di fare sempre meglio nell’assistenza, come abbiamo già dimostrato di saper fare nella gestione dell’emergenza durante la pandemia, nell’ambito della riqualificazione e soprattutto della riqualificazione del contratto collettivo a favore di tutti i dipendenti di tutte le nostre sedi. Stiamo lavorando su due fronti – ha poi sottolineato l’AD – da una parte per tutelare e salvaguardare l’azienda al fine di renderla solida per il futuro; dall’altra, siamo al lavoro per concretizzare dei progetti intrapresi da tempo nell’intento di assicurare un plus economico, sociale, di dignità a tutti i lavoratori”.

