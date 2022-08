Festa patronale, tutti gli appuntamenti di oggi. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico

Domenica 7 Agosto 2022

Ore 7.00-8.00-9.00-10.00-11.00-12.00 in Concattedrale – Celebrazioni Eucaristiche

Ore 9.00 Giro della Bassa musica ” L’armonia Ca di Molfetta per le strade del quartiere Sant’Andrea / San Silvestro

Ore 9.00 Lancio bombe carta della ditta ” Pirotecnia ” di Roberto Mangiardo – Trani

Ore 10.00 Matinée musicale – Orchestra ” Biagio Abbate Città di Bisceglie , diretta dal Benedetto Grillo presso Pizza Vittorio Emanuele lato profumeria ” Sode 327

Ore 17.00 Visite guidate nel centro storico Le edicole votive al Santi Patroni a cura della guida turistica Arch. Giovanni Di Liddo – info e prenotazioni Pro Loco – Bisceglie Ore 18.00 in Concattedrale Solenne Pontificale presieduto da Mons. Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie

Ore 19.30 Solenne Processione del Busti Reliquiari argentei dei SS. Martiri Mauro Vescovo , Sergio Pantaleo. Avvio dalla Concattedrale , preceduta dalla Bassa musica ” L’armonia Città di Molfetta lungo il seguente percorso : Largo San Donato , piazza Duomo , Via Card Delrolo Via G. Frisan Via Trento, Via Trieste , Via Cristoforo Colombo , piazza Castello via Dante Alighieri, Via M. R. Imbriani, piazza Margherita di Savoia, Via G. Marconi , piazza Vitt . Emanuele I. Via G. Marconi Via Card Dell’ olio, Via G. Frisari , Via A Perotti , piazza Duomo, Largo San Donato, Concattedrale , con accompagnamento del Complesso Bandistico ” Santa Cecilia della Città di Molfetta Ore 20.00 Esposizione fotografica ” Passo ad opera di Domenico Tattoli presso piazza Vitt. Emanuele lato Palazzuolo)

Ore 21.00 Spettacolo musicale dell’Orchestra ” Biagio Abbate Citta di Bisceglie diretta dal Maestro Benedetto Grillo presso la cassa armonica in piazza Margherita di Savoia

Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico – molo di ponente della Premiata Ditta Pirotecnica Pannella St Ponte ( Br )